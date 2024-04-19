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19 апреля, 10:10

"Самое срочное сейчас": Стало известно, когда в ЕС обсудят вопрос с поставкой Киеву батарей для Patriot

ЕС 22 апреля обсудит вопрос поставки Киеву батарей для Patriot

Руководители Минобороны и МИД стран-членов Евросоюза в понедельник, 22 апреля, собираются обсудить вопрос с поставкой Украине батарей для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

"Мы будем обсуждать конкретные вопросы, такие как предоставление [Киеву] батарей для Patriot. Это самое срочное сейчас", — сказал он в разговоре с журналистами.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников делать выбор в пользу оказания военной помощи Украине вместо того, чтобы заботиться о собственном вооружении. Он намекнул, что в Европе есть более ста систем ПВО Patriot, поэтому можно не жадничать и поделиться с Киевом. Вскоре после этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности выкупить системы ПВО Patriot для Незалежной.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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