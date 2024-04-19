"Самое срочное сейчас": Стало известно, когда в ЕС обсудят вопрос с поставкой Киеву батарей для Patriot

Руководители Минобороны и МИД стран-членов Евросоюза в понедельник, 22 апреля, собираются обсудить вопрос с поставкой Украине батарей для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

"Мы будем обсуждать конкретные вопросы, такие как предоставление [Киеву] батарей для Patriot. Это самое срочное сейчас", — сказал он в разговоре с журналистами.