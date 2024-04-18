Премьер Нидерландов заявил о готовности выкупить системы ПВО Patriot для Украины

Амстердам намерен выкупить системы ПВО Patriot у стран, ими владеющих, и передать их Украине. Об этом на саммите лидеров ЕС в Брюсселе заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Мы знаем, что многие страны имеют системы Patriot, но, возможно, они не хотят поставлять их напрямую. Мы можем купить у них и доставить на Украину. У нас есть деньги. Это очень важно", — процитировало премьера издание Financial Times.

По словам Рютте, потребность Киева в этих зенитно-ракетных комплексах крайне высокая. Он призвал все союзные государства откликнуться и помочь Незалежной.