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18 апреля, 00:42

Премьер Нидерландов заявил о готовности выкупить системы ПВО Patriot для Украины

Премьер Нидерландов Рютте выразил готовность закупить ЗРК Patriot для Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Обложка © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Обложка © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Амстердам намерен выкупить системы ПВО Patriot у стран, ими владеющих, и передать их Украине. Об этом на саммите лидеров ЕС в Брюсселе заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Мы знаем, что многие страны имеют системы Patriot, но, возможно, они не хотят поставлять их напрямую. Мы можем купить у них и доставить на Украину. У нас есть деньги. Это очень важно", — процитировало премьера издание Financial Times.

По словам Рютте, потребность Киева в этих зенитно-ракетных комплексах крайне высокая. Он призвал все союзные государства откликнуться и помочь Незалежной.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников делать выбор в пользу оказания военной помощи Украине вместо того, чтобы заботиться о собственном вооружении. Политик намекнул, что в Европе есть более ста систем ПВО Patriot, поэтому можно не жадничать и поделиться с Киевом.

Лариса Сафронова
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