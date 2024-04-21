"Исправит ход истории": Асад выразил уверенность в победе России в ходе СВО

Сирийский лидер Башар Асад выразил уверенность в победе российской армии в ходе спецоперации на Украине. В интервью для телепрограммы "Глобальное большинство" на Первом канале он заявил, что тем самым Москва исправит ход истории.

"СВО исправит ход истории, не изменит её, а именно исправит. Россия как могучая держава сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран, и нет разницы, где Россия борется с мировым террором — в Сирии или на Украине", — подчеркнул Асад.

Также президент Сирии подчеркнул, что российская сторона укрепляет мировую стабильность на военном и политическом уровнях, а действия Москвы вызваны тем, что она сама пострадала от поступков Вашингтона. В заключение сирийский лидер выразил уверенность в том, что СВО завершится победой России и она вновь объединит братские народы.