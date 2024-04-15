Западные союзники Киева должны признать реалии, которые сложились в зоне боевых действий на Украине, чтобы иначе взглянуть на способы завершения конфликта, считает журналист Berliner Zeitung Томас Фасбендер.

"Спустя почти 780 дней боевых действий настало время осознать действительность происходящего", — сообщил Фасбендер.

Он заявил, что для подготовки наступательной операции у украинской стороны должны быть несколько сотен тысяч опытных солдат, а ещё значительные запасы техники, вооружений и боеприпасов. По мнению эксперта, Киев находится в иллюзиях, считая, что сможет выйти на границы 1991 года. Этого не случится, даже если западные страны-союзники переведут экономику на военные рельсы.

Фасбендер обратил внимание, что Германия слишком часто артикулирует, что Россия не имеет права победить, а Украина якобы не должна проиграть. Эксперт напомнил, что у Берлина нет права голоса и призвал западных политиков адекватно реагировать на реалии.