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15 апреля, 03:07

"Настало время": В Германии призвали Запад реально оценивать ситуацию в зоне СВО

BZ: Западным странам стоит осознать, что Россия может одержать победу на Украине

Западные союзники Киева должны признать реалии, которые сложились в зоне боевых действий на Украине, чтобы иначе взглянуть на способы завершения конфликта, считает журналист Berliner Zeitung Томас Фасбендер.

"Спустя почти 780 дней боевых действий настало время осознать действительность происходящего", сообщил Фасбендер.

Он заявил, что для подготовки наступательной операции у украинской стороны должны быть несколько сотен тысяч опытных солдат, а ещё значительные запасы техники, вооружений и боеприпасов. По мнению эксперта, Киев находится в иллюзиях, считая, что сможет выйти на границы 1991 года. Этого не случится, даже если западные страны-союзники переведут экономику на военные рельсы.

Фасбендер обратил внимание, что Германия слишком часто артикулирует, что Россия не имеет права победить, а Украина якобы не должна проиграть. Эксперт напомнил, что у Берлина нет права голоса и призвал западных политиков адекватно реагировать на реалии.

В Кремле оценили готовность Киева к мирным переговорам
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Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что решение украинского конфликта случится на условиях Российской Федерации. Он обратил внимание, что, если киевский режим сдастся сейчас, он сможет спасти жизни и сохранить инфраструктуру.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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