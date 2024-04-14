Урегулирование украинского конфликта случится на условиях РФ. Об этом в эфире ютуб-канала Dialogue Works сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Конфликт закончится только тогда, когда Россия этого захочет. Она единственная обладает голосом, который имеет значение", — заявил Риттер.

Он обратил внимание, что, если киевский режим сдастся сейчас, он сможет спасти жизни и сохранить инфраструктуру. По словам Риттера, для Украины нет "плана Б", ведь НАТО не собирается вводить свои войска. Эксперт подчеркнул, что альянсу нужно несколько месяцев, чтобы перебросить одну бригаду, которую уничтожат всего за неделю. Он сообщил, что Украина умрёт "жалкой смертью" из-за Запада.