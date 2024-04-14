В США раскрыли, на каких условиях будет завершён украинский конфликт
Экс-разведчик США Риттер: Украинский конфликт закончится только на условиях РФ
Урегулирование украинского конфликта случится на условиях РФ. Об этом в эфире ютуб-канала Dialogue Works сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Конфликт закончится только тогда, когда Россия этого захочет. Она единственная обладает голосом, который имеет значение", — заявил Риттер.
Он обратил внимание, что, если киевский режим сдастся сейчас, он сможет спасти жизни и сохранить инфраструктуру. По словам Риттера, для Украины нет "плана Б", ведь НАТО не собирается вводить свои войска. Эксперт подчеркнул, что альянсу нужно несколько месяцев, чтобы перебросить одну бригаду, которую уничтожат всего за неделю. Он сообщил, что Украина умрёт "жалкой смертью" из-за Запада.
Ранее американский профессор Джон Миршаймер во время дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке заявил, что Украине нужно стать нейтральной, для того чтобы завершить конфликт. Для этого Киеву придётся разорвать все связи с США.
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