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14 апреля, 19:37

Политолог рассказал, сколько времени нужно ЕС, чтобы перейти границу конфликта с Россией

Политолог Подберёзкин: Для наращивания военного потенциала ЕС нужно 1-2 года

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о законности ударов ВСУ по военным целям в России представляет собой обычную декларацию и не несёт никакого смысла. Как отметил директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин, после этих слов генсека НАТО украинские войска нанесли в Курской области удар беспилотником по гражданской машине, в которой ехал отец с двумя детьми. Все трое погибли.

"Есть правила, в соответствии с которыми Столтенберг должен говорить о том, что идут военные действия, наносятся удары по военным объектам на территории России. Они начнут говорить, что и по объектам, имеющим двойное назначение, Киев может бить. А потом просто вскользь будут замечать: ну что, бывает, и по другим может прилетать", — сказал политолог в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, Запад организует военные действия Украины с точки зрения разведки и управления. Это часть военной кампании против России и лишь этап глобальной грядущей войны. Основными управленцами выступают Штаты, хотя уже пошла передача военных компетенций западным европейцам, указал эксперт. А Столтенберг представляет собой говорящую голову западных вооружённых сил на украинском фронте. Подберёзкин добавил, что Евросоюз также превращается в военно-политический блок, который намерен вести против России боевые действия.

Политолог считает, что нужно один-два года, чтобы нарастить военно-политический потенциал блока Евросоюза. И тогда европейцы могут перейти границу конфликта, пишет kp.ru.

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Напомним, ранее Столтенберг оправдал "правом на самооборону" удары ВСУ по регионам России. Он заявил, что не вправе давать Киеву "конкретные советы о том, какие цели он должен или не должен атаковать". А вот в Пентагоне осудили атаки Украины на российские НПЗ, предупредив об угрозах глобальной энергетике.

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Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
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