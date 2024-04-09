В Лондоне заявили, что Британия отправит войска на Украину вслед за Францией
Express: Великобритании придётся отправить войска на Украину вслед за Францией
Великобритании придётся отправить свои войска на украинский фронт вслед за Францией, если Париж решится на подобный шаг. Об этом заявил британский полковник в отставке Глен Грант.
"По словам отставного офицера, если президент Франции Эмманюэль Макрон прикажет своей армии оборонять Украину, то у Великобритании не будет другого выбора, кроме как послать свои войска сражаться с российскими силами", — указал полковник в интервью изданию Express.
По его словам, Соединённое Королевство и так теряет позиции на мировой арене из-за неспособности производить нужное количество вооружения. Полковник пояснил, что Британия "падёт как государство", если откажется отправлять свои войска вслед за французскими. Грант добавил, что Лондон теряет авторитет, поскольку "ни черта не может произвести" из военной техники.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что европейские лидеры всерьёз рассматривают возможность отправки своих войск на Украину. Также он заявлял, что Франция сделает всё, чтобы не допустить победы России в конфликте. Однако власти Австрии, Швеции, Великобритании и Германии заверяют, что не собираются помогать Киеву на поле боя. В то же время Владимир Зеленский поддержал идею французского лидера. При этом в Госдуме РФ предложили Макрону "поступить по-мужски" и возглавить французских военных на Украине.
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