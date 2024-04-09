В Лондоне заявили, что Британия отправит войска на Украину вслед за Францией

Великобритании придётся отправить свои войска на украинский фронт вслед за Францией, если Париж решится на подобный шаг. Об этом заявил британский полковник в отставке Глен Грант.

"По словам отставного офицера, если президент Франции Эмманюэль Макрон прикажет своей армии оборонять Украину, то у Великобритании не будет другого выбора, кроме как послать свои войска сражаться с российскими силами", — указал полковник в интервью изданию Express.