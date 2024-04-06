Канцлер Австрии боится "неконтролируемой эскалации" на Украине по вине Макрона Канцлер Австрии Нехаммер не согласен с агрессивной позицией Макрона по Украине 6 апреля, 08:03 Карл Нехаммер. Обложка © IMAGO / Photo News / ТАСС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признался, что не согласен с агрессивной риторикой президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросам украинского конфликта. По его словам, для достижения мира нужно следовать "принципу предосторожности". Об этом канцлер сказал в интервью Le Figaro.

"Мы согласны с намерением достичь прочного мира. Но наши позиции расходятся в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции — сторонник принципа сдерживания", — пояснил он.

Нехаммер осторожно заметил, что некоторые доводы Макрона звучат убедительно, но следование им может повлечь "неконтролируемую эскалацию" на Украине.

Авторы Татьяна Миссуми