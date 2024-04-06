Канцлер Австрии боится "неконтролируемой эскалации" на Украине по вине Макрона
Канцлер Австрии Нехаммер не согласен с агрессивной позицией Макрона по Украине
Карл Нехаммер. Обложка © IMAGO / Photo News / ТАСС
Канцлер Австрии Карл Нехаммер признался, что не согласен с агрессивной риторикой президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросам украинского конфликта. По его словам, для достижения мира нужно следовать "принципу предосторожности". Об этом канцлер сказал в интервью Le Figaro.
"Мы согласны с намерением достичь прочного мира. Но наши позиции расходятся в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции — сторонник принципа сдерживания", — пояснил он.
Нехаммер осторожно заметил, что некоторые доводы Макрона звучат убедительно, но следование им может повлечь "неконтролируемую эскалацию" на Украине.
Напомним, Макрон заявил о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею. Но французский лидер продолжил аккуратно настаивать на своём предложении. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Макрон бравирует подобными заявлениями, чтобы понравиться США. Сам французский лидер заверил, что если войска его страны потерпят поражение на Украине, то Париж не будет обращаться за помощью к другим членам НАТО.