Макрон рассказал об "угрожающих" словах Шойгу министру обороны Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон посчитал угрожающими высказывания министра обороны РФ Сергея Шойгу во время телефонного разговора с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Своими наблюдениями он поделился на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.

"Министр обороны [Франции] сделал основанный на фактах отчёт [по итогам разговора], как обычно делают министры после переговоров со своими коллегами. Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими", — заметил Макрон.