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4 апреля, 14:44

Макрон рассказал об "угрожающих" словах Шойгу министру обороны Франции

Эмманюэль Макрон. Фото © flickr / Mutualité Française

Эмманюэль Макрон. Фото © flickr / Mutualité Française

Президент Франции Эмманюэль Макрон посчитал угрожающими высказывания министра обороны РФ Сергея Шойгу во время телефонного разговора с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Своими наблюдениями он поделился на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.

"Министр обороны [Франции] сделал основанный на фактах отчёт [по итогам разговора], как обычно делают министры после переговоров со своими коллегами. Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими", — заметил Макрон.

Он также прокомментировал слова Шойгу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Министр обороны РФ выразил надежду на то, что за атакой не стоят французские спецслужбы. Макрон заверил со своей стороны, что Париж не имеет к атаке никакого отношения.

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Напомним, что накануне по настоятельной просьбе французской стороны состоялись переговоры главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. Последний в ходе диалога выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" и пытался убедить собеседника в непричастности Киева к данной атаке. Кроме того, во время разговора они также отметили готовность к диалогу по Украине.

Андрей Бражников
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