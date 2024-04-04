Макрон рассказал об "угрожающих" словах Шойгу министру обороны Франции
Эмманюэль Макрон. Фото © flickr / Mutualité Française
Президент Франции Эмманюэль Макрон посчитал угрожающими высказывания министра обороны РФ Сергея Шойгу во время телефонного разговора с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Своими наблюдениями он поделился на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.
"Министр обороны [Франции] сделал основанный на фактах отчёт [по итогам разговора], как обычно делают министры после переговоров со своими коллегами. Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими", — заметил Макрон.
Он также прокомментировал слова Шойгу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Министр обороны РФ выразил надежду на то, что за атакой не стоят французские спецслужбы. Макрон заверил со своей стороны, что Париж не имеет к атаке никакого отношения.
Напомним, что накануне по настоятельной просьбе французской стороны состоялись переговоры главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. Последний в ходе диалога выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" и пытался убедить собеседника в непричастности Киева к данной атаке. Кроме того, во время разговора они также отметили готовность к диалогу по Украине.