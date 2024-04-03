Шойгу заявил Лекорню об украинском следе в организации теракта в "Крокусе"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 3 апреля, провёл телефонный разговор с главой оборонного ведомства Франции Себастьяном Лекорню. Как передаёт Минобороны России, во время переговоров европейский чиновник выразил соболезнования в связи со случившимся вечером 22 марта терактом в подмосковном "Крокус сити холле".

"Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус сити холл" 22 марта 2024 года", — говорится в сообщении.

Помимо того, Шойгу в беседе со своим французским коллегой выразил уверенность в том, что начатое в связи с этой трагедией расследование будет доведено до конца, а все виновные будут наказаны. В Минобороны также напомнили, что имеются сведения об украинском следе в организации этого теракта.

"Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", — приводит оборонное ведомство слова министра.