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3 апреля, 20:09

Глава МО Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Киева к атаке на "Крокус"

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. Как отметили в российском оборонном ведомстве, беседа состоялась по настоятельной просьбе французской стороны.

В ходе разговора, в частности, обсуждался теракт, произошедший в подмосковном "Крокус сити холле". В Министерстве обороны подчеркнули, что Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к данной атаке.

"Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ*", — уточнили в МО РФ.

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Тем временем в Совфеде назвали ещё одну причину, по которой США валят вину за "Крокус" на ИГИЛ*. Как заявил, зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, есть версия, что Вашингтон в какой-то степени "курировал этот проект" и втёмную использовал людей, которые думали, что действуют сами по себе.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

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Life.ru

Оксана Попова
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