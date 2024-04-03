Глава МО Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Киева к атаке на "Крокус"

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. Как отметили в российском оборонном ведомстве, беседа состоялась по настоятельной просьбе французской стороны.

В ходе разговора, в частности, обсуждался теракт, произошедший в подмосковном "Крокус сити холле". В Министерстве обороны подчеркнули, что Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к данной атаке.

"Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ*", — уточнили в МО РФ.

Тем временем в Совфеде назвали ещё одну причину, по которой США валят вину за "Крокус" на ИГИЛ*. Как заявил, зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, есть версия, что Вашингтон в какой-то степени "курировал этот проект" и втёмную использовал людей, которые думали, что действуют сами по себе.