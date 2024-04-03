Херш опроверг утверждение США про предупреждение России о теракте в "Крокусе"
Херш: ЦРУ предупреждало РФ о теракте в публичном месте, не говоря о "Крокусе"
Последствия пожара в "Крокусе". Обложка © Telegram / МЧС России
ЦРУ якобы предупреждало Москву о готовящемся в России нападении с пометкой "срочно", но не указывало, где именно произойдёт. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш, говоря о теракте в подмосковном "Крокусе" 22 марта.
"Было больше предупреждений между разведками. Как минимум одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке", — указал Херш в колонке на Substack.
По словам источников журналиста, Вашингтон якобы передавал Москве, что теракт произойдёт в "краткосрочной" перспективе. При этом Херш подчеркнул: в ЦРУ не знали, что будет атакован именно "Крокус", а в предупреждении говорилось о месте публичного скопления людей.
Ранее американская The Washington Post писала, что США заранее предупредили РФ о возможном теракте в "Крокусе". Якобы уведомление об этом было сделано за день до официального оповещения Посольства Соединённых Штатов в Москве. The New York Times ещё 28 марта отмечала, что часть разведданных была скрыта от Москвы. Как отметили в Службе внешней разведки (СВР), информация США об угрозе теракта в "Крокусе" была слишком общей.
Вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли стрельбу, а затем устроили пожар и скрылись. В тот момент в здании ожидалось начало концерта рок-группы "Пикник". Боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. Трагедия унесла минимум 144 жизни, а пострадавшими числится более 550 человек. Напавших заключили под стражу 24 марта. Также в СИЗО отправили соучастников террористов — отца и двух сыновей, продавших им использованную в тот вечер машину, и мужчину, сдавшего квартиру главарю банды. Позже стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов дела. Как отмечал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, все следы теракта ведут на Украину.