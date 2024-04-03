Херш опроверг утверждение США про предупреждение России о теракте в "Крокусе"

ЦРУ якобы предупреждало Москву о готовящемся в России нападении с пометкой "срочно", но не указывало, где именно произойдёт. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш, говоря о теракте в подмосковном "Крокусе" 22 марта.

"Было больше предупреждений между разведками. Как минимум одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке", — указал Херш в колонке на Substack.