Число пострадавших в результате теракта в "Крокусе" превысило 550

Количество пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" вечером 22 марта превысило 550. Большинство были направлены на амбулаторное лечение, сообщает подмосковный главк МЧС России.

"По состоянию на 06:00 30 марта 2024 г. в результате теракта пострадало 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе пять детей)", — уточнили в управлении.