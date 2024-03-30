Число пострадавших в результате теракта в "Крокусе" превысило 550
Количество пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" вечером 22 марта превысило 550. Большинство были направлены на амбулаторное лечение, сообщает подмосковный главк МЧС России.
"По состоянию на 06:00 30 марта 2024 г. в результате теракта пострадало 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе пять детей)", — уточнили в управлении.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в концертный зал "Крокус сити холл", где должен был пройти концерт группы "Пикник", и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар в концертном комплексе и на автомобиле уехали в направлении границы с Украиной. Жертвами головорезов стали 144 человека. По словам главы ФСБ России, заказчиками теракта могут оказаться высокопоставленные лица из США, Великобритании и с Украины.
Life.ru