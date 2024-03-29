Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Ещё одного сообщника террористов из "Крокуса" арестовали до 22 мая. Обложка © Life.ru
Басманный суд Москвы арестовал ещё одного, девятого, фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле". Лутфуллои Назримада задержали на следующий день после теракта, ему избрана мера пресечения на два месяца, до 22 мая.
Басманный суд Москвы арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе". Видео © Life.ru
"Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении уроженца Республики Таджикистан Лутфуллои Назримад, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — говорится в сообщении суда.
Уточняется, что Лутфуллои имел временную регистрацию в хостеле на "Щёлковской", у него есть высшее образование, не работал, жены и детей нет. В начале недели его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. По данным Преображенского суда, 23 марта, на следующий день после теракта, мужчину остановили у "Крокуса" и попросили предъявить документы, однако выполнять поручений полицейских не согласился.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся 382 посетителя "Крокуса". По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину, а также четверо пособников, это те, кто продал автомобиль террористам и сдавал им квартиру. Также ещё девять человек задержаны в пригороде Душанбе за связь с преступниками. Накануне СК подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" и с украинскими националистами.