Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал ещё одного, девятого, фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле". Лутфуллои Назримада задержали на следующий день после теракта, ему избрана мера пресечения на два месяца, до 22 мая.

Уточняется, что Лутфуллои имел временную регистрацию в хостеле на "Щёлковской", у него есть высшее образование, не работал, жены и детей нет. В начале недели его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. По данным Преображенского суда, 23 марта, на следующий день после теракта, мужчину остановили у "Крокуса" и попросили предъявить документы, однако выполнять поручений полицейских не согласился.