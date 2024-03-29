Террорист без уха под конвоем спецназа воссоздал у "Крокуса" хронологию нападения
Двоих террористов доставили в "Крокус" на следственные действия
Двоих боевиков, устроивших теракт в подмосковном "Крокус сите холле", привезли к главному входу концертного зала для проведения следственного эксперимента. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Террориста без уха доставили к главному входу в "Крокус" для следственного эксперимента. Видео © Life.ru
По информации Mash, один из них — Рачабализод Саидакрами — тот самый террорист без уха. На месте он показывает следователям, как они выбегали из машины и открывали огонь по людям. Обвиняемого ведёт отряд спецназа, сам он пристёгнут наручниками к двум полицейским.
Двоих террористов доставили в "Крокус" на следственные действия. Видео © Life.ru
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся 382 посетителя "Крокуса". По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину, а также четверо пособников, это те, кто продал автомобиль террористам и сдавал им квартиру. Также ещё девять человек задержаны в пригороде Душанбе за связь с преступниками. Накануне СК подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" и с украинскими националистами.
Life.ru