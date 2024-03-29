Террорист без уха под конвоем спецназа воссоздал у "Крокуса" хронологию нападения

Двоих боевиков, устроивших теракт в подмосковном "Крокус сите холле", привезли к главному входу концертного зала для проведения следственного эксперимента. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

По информации Mash, один из них — Рачабализод Саидакрами — тот самый террорист без уха. На месте он показывает следователям, как они выбегали из машины и открывали огонь по людям. Обвиняемого ведёт отряд спецназа, сам он пристёгнут наручниками к двум полицейским.