Регион

Уведомления отключены

29 марта, 14:09

Террорист без уха под конвоем спецназа воссоздал у "Крокуса" хронологию нападения

Двоих террористов доставили в "Крокус" на следственные действия

Двоих боевиков, устроивших теракт в подмосковном "Крокус сите холле", привезли к главному входу концертного зала для проведения следственного эксперимента. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Террориста без уха доставили к главному входу в "Крокус" для следственного эксперимента. Видео © Life.ru

По информации Mash, один из них — Рачабализод Саидакрами — тот самый террорист без уха. На месте он показывает следователям, как они выбегали из машины и открывали огонь по людям. Обвиняемого ведёт отряд спецназа, сам он пристёгнут наручниками к двум полицейским.

Двоих террористов доставили в "Крокус" на следственные действия. Видео © Life.ru

Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся 382 посетителя "Крокуса". По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину, а также четверо пособников, это те, кто продал автомобиль террористам и сдавал им квартиру. Также ещё девять человек задержаны в пригороде Душанбе за связь с преступниками. Накануне СК подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" и с украинскими националистами.

Главаря террористов из "Крокуса" с 19-летним сообщником привезли в их логово в Красногорске
Главаря террористов из "Крокуса" с 19-летним сообщником привезли в их логово в Красногорске
Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров