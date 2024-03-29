Главаря террористов из "Крокуса" с 19-летним сообщником привезли в их логово в Красногорске Главарь террористов из "Крокуса" доставлен в квартиру в Красногорске, где он жил 29 марта, 12:01 Арестованные за теракт в "Крокусе" Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни. Обложка © Life.ru

Силовики проводят следственные действия с главарём банды террористов Шамсидином Фаридуни, устроивших стрельбу и пожар в "Крокус сити холле". Подозреваемого привезли в квартиру в Красногорске, в которой он проживал до теракта. Кадрами делится SHOT.

Шамсидин Фаридуни доставлен в красногорскую квартиру для следственных действий. Видео © Telegram / SHOT

Жильё принадлежало повару Алишеру Касимову, который также был арестован Басманным судом несколько дней назад. Следственные действия с главарём террористов длились 45 минут. С ним был один из сообщников — Мухаммадсобир Файзов. Их охраняли минимум 12 силовиков. В настоящее время террористов вывели из квартиры и погрузили обратно в автозак.

Накануне в эту квартиру силовики уже привозили 19-летнего Файзова, который при попытке скрыться после теракта стрелял в силовиков.

Авторы Татьяна Миссуми