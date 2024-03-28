Напавшего на "Крокус" террориста привезли в квартиру, которую снимали боевики
Мухаммадсобира Файзова* — одного из участников нападения на "Крокус сити холл" — привезли в красногорскую квартиру, которую боевики снимали перед нападением. На видео SHOT — автозак и сам преступник в окружении силовиков у жилого комплекса "Большое Путилково".
Одного из террористов из "Крокуса" привезли в квартиру, которую снимали боевики. Видео © SHOT
Террориста вынесли из машины на руках и пересадили на каталку. Внутри с ним проведут следственные действия.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Нападение произошло перед концертом рок-группы "Пикник". Боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. По последним данным, в результате трагедии погибло 143 человека. На данный момент из больниц выписано 90 пострадавших, а 74 остаются под наблюдением врачей. Уже 24 марта террористов отправили в СИЗО. Позднее под стражу заключили троих соучастников — отца и сыновей, продавших боевикам использованный в "деле" автомобиль, — и мужчину, сдавшего им вышеназванную квартиру. Следствие установило, что они знали о планах убийц. А сегодня, 28 марта, стало известно о ещё одном фигуранте, он участвовал в схеме финансирования боевиков.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.