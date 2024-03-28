Напавшего на "Крокус" террориста привезли в квартиру, которую снимали боевики

Мухаммадсобира Файзова* — одного из участников нападения на "Крокус сити холл" — привезли в красногорскую квартиру, которую боевики снимали перед нападением. На видео SHOT — автозак и сам преступник в окружении силовиков у жилого комплекса "Большое Путилково".