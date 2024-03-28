Продавшие машину и сдавший квартиру исполнителям теракта в "Крокусе" знали об их планах
Четверо подозреваемых в пособничестве террористам знали об их планах на "Крокус"
Все четверо подозреваемых в пособничестве террористам знали об их намерении устроить кровавую бойню в подмосковном "Крокусе". Об этом сообщили в правоохранительных органах. Речь идёт об Исроиле Исломове и его двух сыновьях — Диловаре и Аминчоне, а также об Алишере Касимове.
"Исломов и два его сына, продавшие автомобиль "Рено" террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализода, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом", — приводит ТАСС сообщение силовиков.
Собеседник агентства также подтвердил, что "рено-симбол", на котором террористы приехали к "Крокусу", а после пытались скрыться, был продан за 250 тысяч рублей.
Напомним, 22 марта в подмосковном Красногорске произошёл страшный теракт: четверо вооружённых террористов ворвались в комплекс "Крокус сити холл", где должен был начаться концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего устроили поджог. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов. Уже 24 марта боевиков отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников террористов — Исроила Исломова и его сыновей, Аминчона и Диловара, которые продали террористам машину. А 26 марта — ещё одного — Алишера Касимова, он сдал квартиру одному из боевиков.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев