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28 марта, 11:41
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Продавшие машину и сдавший квартиру исполнителям теракта в "Крокусе" знали об их планах

Четверо подозреваемых в пособничестве террористам знали об их планах на "Крокус"

Все четверо подозреваемых в пособничестве террористам знали об их намерении устроить кровавую бойню в подмосковном "Крокусе". Об этом сообщили в правоохранительных органах. Речь идёт об Исроиле Исломове и его двух сыновьях — Диловаре и Аминчоне, а также об Алишере Касимове.

"Исломов и два его сына, продавшие автомобиль "Рено" террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализода, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом", — приводит ТАСС сообщение силовиков.

Исполнители теракта в "Крокус сити холле" не обжаловали арест
Исполнители теракта в "Крокус сити холле" не обжаловали арест

Собеседник агентства также подтвердил, что "рено-симбол", на котором террористы приехали к "Крокусу", а после пытались скрыться, был продан за 250 тысяч рублей.

Напомним, 22 марта в подмосковном Красногорске произошёл страшный теракт: четверо вооружённых террористов ворвались в комплекс "Крокус сити холл", где должен был начаться концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего устроили поджог. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов. Уже 24 марта боевиков отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников террористов — Исроила Исломова и его сыновей, Аминчона и Диловара, которые продали террористам машину. А 26 марта — ещё одного — Алишера Касимова, он сдал квартиру одному из боевиков.

Напавшие на "Крокус сити холл" находились в состоянии наркотического опьянения, пишут СМИ
Напавшие на "Крокус сити холл" находились в состоянии наркотического опьянения, пишут СМИ
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова
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