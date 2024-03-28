Продавшие машину и сдавший квартиру исполнителям теракта в "Крокусе" знали об их планах

Все четверо подозреваемых в пособничестве террористам знали об их намерении устроить кровавую бойню в подмосковном "Крокусе". Об этом сообщили в правоохранительных органах. Речь идёт об Исроиле Исломове и его двух сыновьях — Диловаре и Аминчоне, а также об Алишере Касимове.

"Исломов и два его сына, продавшие автомобиль "Рено" террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализода, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом", — приводит ТАСС сообщение силовиков.