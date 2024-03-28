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28 марта, 11:23

Исполнители теракта в "Крокус сити холле" не обжаловали арест

ТАСС: Четверо исполнителей теракта в "Крокус сити холле" не обжаловали арест

Террористы Файзов (верхнее левое фото), Фаридуни (нижнее левое), Рачабализода (верхнее право), Мирзоев (нижнее правое). Обложка © Life.ru

Террористы Файзов (верхнее левое фото), Фаридуни (нижнее левое), Рачабализода (верхнее право), Мирзоев (нижнее правое). Обложка © Life.ru

Четверо исполнителей теракта в подмосковном "Крокус сити холле" не обжаловали свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Апелляционные жалобы в суд не поступили", — уточнил собеседник агентства.

Уточняется, что решение судьи об аресте можно обжаловать в апелляционном порядке в течение трёх суток со дня его вынесения. Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев арестованы до 22 мая.

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Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним сведениям, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 77 остаются в больницах. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов. Уже 24 марта боевиков отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников террористов, а 26 марта — ещё одного. Позднее СМИ сообщили, что преступники, совершая террористический акт, находились под воздействием наркотиков.

Дарья Нарыкова
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