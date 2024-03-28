Исполнители теракта в "Крокус сити холле" не обжаловали арест

Четверо исполнителей теракта в подмосковном "Крокус сити холле" не обжаловали свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что решение судьи об аресте можно обжаловать в апелляционном порядке в течение трёх суток со дня его вынесения. Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев арестованы до 22 мая.