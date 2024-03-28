Состояние 18 пострадавших при теракте в "Крокусе", в том числе троих детей, остаётся тяжёлым
Мурашко: Из больниц выписано 90 пациентов, пострадавших при теракте в "Крокусе"
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 90 пациентов, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", были выписаны из больниц. В беседе с журналистами он отметил, что амбулаторная помощь оказана 208 пациентам.
Также министр указал, что 74 человека продолжают получать лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Москвы и Подмосковья. По словам Мурашко, состояние 18 человек, пострадавших при теракте в "Крокусе", трое из которых дети, остаётся тяжёлым.
"33 человека находятся в состоянии средней тяжести. 20 человек готовятся к выписке в ближайшие дни, поскольку их состояние улучшилось", — дополнил министр здравоохранения.
Мурашко подчеркнул, что из всех пострадавших трое остаются в крайне тяжёлом состоянии. Это пациенты с тяжёлыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов, уточнил он.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё около 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев