Состояние 18 пострадавших при теракте в "Крокусе", в том числе троих детей, остаётся тяжёлым

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 90 пациентов, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", были выписаны из больниц. В беседе с журналистами он отметил, что амбулаторная помощь оказана 208 пациентам.

Также министр указал, что 74 человека продолжают получать лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Москвы и Подмосковья. По словам Мурашко, состояние 18 человек, пострадавших при теракте в "Крокусе", трое из которых дети, остаётся тяжёлым.

"33 человека находятся в состоянии средней тяжести. 20 человек готовятся к выписке в ближайшие дни, поскольку их состояние улучшилось", — дополнил министр здравоохранения.