Многодетная москвичка и её 12-летний сын погибли при теракте в "Крокусе", её муж пока не найден
Женщина-кондитер и её 12-летний сын погибли при теракте в "Крокусе"
Женщина-кондитер и её 12-летний сын погибли при теракте в "Крокусе". Обложка © SHOT
Женщина-кондитер и её 12-летний сын погибли в результате теракта в "Крокусе". Виктория и Артемий из Москвы появились в соответствующих списках, сообщает SHOT.
Ранее была информация, что после нападения на концертный зал пропала московская семья из трёх человек: супруги-кондитеры Виктория и Василий и сын женщины — подросток Артемий. Когда началась стрельба, женщина в панике позвонила старшей дочери и попросила её вызвать полицию и скорую. После кто-то из выживших видел их выбегающими из зала, но потом они перестали выходить на связь, а их имена не появлялись в списках.
Сегодня выяснилось, что Виктория и Артемий погибли. В апреле мальчику должно было исполниться 13 лет. Василий по-прежнему считается пропавшим без вести.
Пропавший без вести после теракта в "Крокусе" Василий. Фото © SHOT
Известно, что Виктория работала директором магазина для кондитеров, её супруг создавал конструкции для шоу-тортов. У Виктории от предыдущего брака — трое детей: две дочери и сын Артемий. С Василием, её нынешним супругом, у них появилась на свет шестилетняя дочь.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё около 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.