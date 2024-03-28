Многодетная москвичка и её 12-летний сын погибли при теракте в "Крокусе", её муж пока не найден

Женщина-кондитер и её 12-летний сын погибли в результате теракта в "Крокусе". Виктория и Артемий из Москвы появились в соответствующих списках, сообщает SHOT.

Ранее была информация, что после нападения на концертный зал пропала московская семья из трёх человек: супруги-кондитеры Виктория и Василий и сын женщины — подросток Артемий. Когда началась стрельба, женщина в панике позвонила старшей дочери и попросила её вызвать полицию и скорую. После кто-то из выживших видел их выбегающими из зала, но потом они перестали выходить на связь, а их имена не появлялись в списках.

Сегодня выяснилось, что Виктория и Артемий погибли. В апреле мальчику должно было исполниться 13 лет. Василий по-прежнему считается пропавшим без вести.

Пропавший без вести после теракта в "Крокусе" Василий. Фото © SHOT