Член паралимпийской сборной России Попова погибла при теракте в "Крокусе"
Екатерина Попова. Обложка © Сайт ПКР
Одной из жертв теракта в подмосковном "Крокусе" стала член паралимпийской сборной России по настольному теннису лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Екатерина Попова. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета РФ (ПКР).
"Уход Екатерины — большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису спорта лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас", — отметили в комитете.
По данным SHOT, 38-летняя Попова пришла на концерт в "Крокус" с матерью, та усадила её на место для инвалидов-колясочников возле сцены, а сама пошла на балкон. Во время нападения террористов женщина смогла спастись, однако вытащить из зала дочь у неё возможности не было.
Екатерина Попова была двукратной чемпионкой России. В составе национальной сборной спортсменка принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях, на которых завоевала серебряную и бронзовую медаль.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 140 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо напавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.