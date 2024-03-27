Член паралимпийской сборной России Попова погибла при теракте в "Крокусе"

Одной из жертв теракта в подмосковном "Крокусе" стала член паралимпийской сборной России по настольному теннису лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Екатерина Попова. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета РФ (ПКР).

"Уход Екатерины — большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису спорта лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас", — отметили в комитете.

По данным SHOT, 38-летняя Попова пришла на концерт в "Крокус" с матерью, та усадила её на место для инвалидов-колясочников возле сцены, а сама пошла на балкон. Во время нападения террористов женщина смогла спастись, однако вытащить из зала дочь у неё возможности не было.