Одной из жертв теракта в "Крокусе" стала 22-летняя сотрудница МИД России

Одной из жертв теракта в подмосковном "Крокусе" стала сотрудница МИД России Татьяна Репина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Департамент лингвистического обеспечения (ДЛО) с глубоким прискорбием сообщает, что в результате чудовищного теракта в "Крокус сити холле" трагически погибла специалист первого разряда ДЛО Репина Татьяна Алексеевна", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Татьяна Репина окончила колледж МИД РФ в 2021 году и успела проработать в ДЛО совсем недолго. В мае ей должно было исполниться всего лишь 23 года.