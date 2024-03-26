Одной из жертв теракта в "Крокусе" стала 22-летняя сотрудница МИД России
Татьяна Репина. Обложка © Сайт МИД России
Одной из жертв теракта в подмосковном "Крокусе" стала сотрудница МИД России Татьяна Репина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
"Департамент лингвистического обеспечения (ДЛО) с глубоким прискорбием сообщает, что в результате чудовищного теракта в "Крокус сити холле" трагически погибла специалист первого разряда ДЛО Репина Татьяна Алексеевна", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Татьяна Репина окончила колледж МИД РФ в 2021 году и успела проработать в ДЛО совсем недолго. В мае ей должно было исполниться всего лишь 23 года.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в подмосковный "Крокус сити холл" и открыла стрельбу, после чего подожгла здание. В тот момент там ожидался концерт рок-группы "Пикник". По последним данным, жертвами страшного теракта стали 139 человек, ещё 182 пострадали. Боевиков задержали на территории Брянской области, 24 марта их отправили в СИЗО. Уже на следующий день суд заключил под стражу троих соучастников террористов. А сегодня, 26 марта, суд арестовал восьмого фигуранта уголовного дела — 32-летнего Алишера Касимова, сдавшего квартиру главарю банды.