Регион

Уведомления отключены

26 марта, 11:14

Одной из жертв теракта в "Крокусе" стала 22-летняя сотрудница МИД России

Татьяна Репина. Обложка © Сайт МИД России

Татьяна Репина. Обложка © Сайт МИД России

Одной из жертв теракта в подмосковном "Крокусе" стала сотрудница МИД России Татьяна Репина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Департамент лингвистического обеспечения (ДЛО) с глубоким прискорбием сообщает, что в результате чудовищного теракта в "Крокус сити холле" трагически погибла специалист первого разряда ДЛО Репина Татьяна Алексеевна", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Татьяна Репина окончила колледж МИД РФ в 2021 году и успела проработать в ДЛО совсем недолго. В мае ей должно было исполниться всего лишь 23 года.

В Петербурге задержали иностранца, оправдывавшего теракт в "Крокусе"
В Петербурге задержали иностранца, оправдывавшего теракт в "Крокусе"

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в подмосковный "Крокус сити холл" и открыла стрельбу, после чего подожгла здание. В тот момент там ожидался концерт рок-группы "Пикник". По последним данным, жертвами страшного теракта стали 139 человек, ещё 182 пострадали. Боевиков задержали на территории Брянской области, 24 марта их отправили в СИЗО. Уже на следующий день суд заключил под стражу троих соучастников террористов. А сегодня, 26 марта, суд арестовал восьмого фигуранта уголовного дела — 32-летнего Алишера Касимова, сдавшего квартиру главарю банды.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • МИД РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров