В Петербурге задержали иностранца, оправдывавшего теракт в "Крокусе"
В Санкт-Петербурге задержали иностранца, в социальных сетях оправдывавшего теракт в "Крокус сити холле". Судя по видео "Mash на Мойке", мужчина заявляет, что "шутил".
В Петербурге задержали иностранца, оправдывавшего теракт в "Крокусе". Видео © "Mash на Мойке"
"В Telegram шутки писал <...> [Призывал] неверующих расстреливать <...> Искренне извиняюсь", — сказал он.
К слову, свои комментарии иностранец писал под псевдонимом, однако правоохранители всё равно смогли его вычислить и задержать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Публичное оправдание терроризма", по которой мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.
Ранее по той же причине задержали другого мужчину — Николая Конашенока из Петербурга, в социальных сетях глумившегося над жертвами теракта в "Крокусе". Из-за возникшего скандала его супруге Роксане Шатуновской даже пришлось покинуть должность гендиректора петербургского проекта "Новая Голландия". Мужчину взяли при попытке сбежать в Ереван.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в подмосковный "Крокус сити холл" и открыла стрельбу, после чего подожгла здание. В тот момент там ожидался концерт рок-группы "Пикник". По последним данным, жертвами страшного теракта стали 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали на территории Брянской области, 24 марта их отправили в СИЗО. Уже на следующий день суд заключил под стражу троих соучастников террористов, а сегодня, 26 марта, Фемида арестовала восьмого фигуранта уголовного дела — 32-летнего Алишера Касимова, сдавшего квартиру главарю банды.