В Петербурге задержали иностранца, оправдывавшего теракт в "Крокусе"

В Санкт-Петербурге задержали иностранца, в социальных сетях оправдывавшего теракт в "Крокус сити холле". Судя по видео "Mash на Мойке" , мужчина заявляет, что "шутил".

К слову, свои комментарии иностранец писал под псевдонимом, однако правоохранители всё равно смогли его вычислить и задержать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Публичное оправдание терроризма", по которой мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.