Многодетную москвичку с мужем и сыном ищут после звонка с мольбой о помощи из "Крокуса"
Московская семья из трёх человек пропала после теракта в "Крокусе"
Виктория и Василий, пропавшие после трагедии в "Крокусе". Фото © SHOT
Семья из трёх человек пропала после нападения боевиков на красногорский "Крокус сити холл" (Crocus Сity Hall). Связь с Викторией, Василием и Артемием оборвалась после звонка, когда женщина позвонила старшей дочери, чтобы та вызвала спецслужбы. В списках погибших или пострадавших они не числятся, сообщает SHOT.
Артемий, который пропал после трагедии в "Крокусе". Фото © SHOT
Когда террористы ворвались в здание, Виктория позвонила дочери с просьбой вызвать скорую и полицию. По словам близких, семья смогла покинуть охваченный огнём зал, но после связь прервалась. Сейчас телефоны Виктории Ченгаевой, Василия Хозина и Артемия Шалаева недоступны. Их знакомые отметили, что документы всех членов семьи могут быть в сумке у Виктории.
Виктория управляет магазином для кондитеров, а её супруг занимается созданием специальных механизмов для шоу-тортов. У женщины трое детей от предыдущего брака: две дочери и сын Артемий. С Василием, её нынешним супругом, у них общая шестилетняя дочь.
А ранее Life.ru сообщал, что после теракта в "Крокусе" пропал тренер по айкидо и вся его семья из четырёх человек. В списках их нет. Андрею сегодня предстоит поездка на опознание, так как его супруга, её родители и брат могут оказаться среди жертв теракта, но он сохраняет надежду на счастливый исход. После трагедии не могут найти двух сестёр, которые вместе пошли на концерт "Пикника". А друзья семьи ищут 16-летнюю девочку, которая потеряла и отца, и мать при теракте в "Крокусе".