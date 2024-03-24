Многодетную москвичку с мужем и сыном ищут после звонка с мольбой о помощи из "Крокуса"

Семья из трёх человек пропала после нападения боевиков на красногорский "Крокус сити холл" (Crocus Сity Hall). Связь с Викторией, Василием и Артемием оборвалась после звонка, когда женщина позвонила старшей дочери, чтобы та вызвала спецслужбы. В списках погибших или пострадавших они не числятся, сообщает SHOT.

Артемий, который пропал после трагедии в "Крокусе". Фото © SHOT

Когда террористы ворвались в здание, Виктория позвонила дочери с просьбой вызвать скорую и полицию. По словам близких, семья смогла покинуть охваченный огнём зал, но после связь прервалась. Сейчас телефоны Виктории Ченгаевой, Василия Хозина и Артемия Шалаева недоступны. Их знакомые отметили, что документы всех членов семьи могут быть в сумке у Виктории.