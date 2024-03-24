Тренер по айкидо с женой и двумя детьми пропали после страшного теракта в "Крокусе"
SHOT: Тренер по айкидо и его семья пропали после теракта в "Крокусе"
После террористической атаки на "Крокус сити холл" (Crocus Сity Hall) пропал тренер по айкидо с супругой и двумя детьми. Никого из них нет в списках погибших или пострадавших, рассказал SHOT зять сенсея Андрей.
После теракта в "Крокусе" пропали тренер по айкидо, его супруга, дочь и сын. Видео © Telegram / SHOT
"Они купили за два месяца билеты, просто это был такой семейный поход. Они не фанаты группы "Пикник", просто возможность провести время вместе. Я был на работе, должен был идти с ними, но попросил не брать мне билет, так как занят был чуть-чуть. Никто не выходит на связь, и ни в списках погибших, ни в списках пострадавших их нет", — рассказал Андрей в беседе с телеграм-каналом.
На выступление "Пикника" поехали сам сенсей Ярослав Содрицов, проводивший семинары по айкидо по всей России, его жена-преподаватель и двое взрослых детей: дочь Анастасия — учитель вокала и сын Владислав — студент. Семейный отдых планировался загодя, поэтому и билеты на концерт были куплены за два месяца до рокового дня. Никто из них так и не вернулся домой и не вышел на связь. Андрею сегодня предстоит поездка на опознание, так как его супруга, её родители и брат могут оказаться среди жертв теракта, но он сохраняет надежду на счастливый исход.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что женщина по имени Анна пытается найти двух своих дочерей, исчезнувших после теракта в Crocus City Hall. Старшую зовут Анна, ей 42 года, а младшую — Татьяна, ей 34. Сперва фамилии обеих значились в списках пострадавших, но потом пропали оттуда. Анна смогла дозвониться до мамы уже во время теракта в 20:30 и, задыхаясь, сказала, что вокруг всё горит, после чего звонок прервался. С Татьяной не было связи с 20:00.
Life.ru