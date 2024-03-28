"Распирает от желания": Эксперт объяснил, почему Киев не признаётся в теракте в "Крокусе"
Обозреватель Перла: Киев распирает от желания признаться в теракте в "Крокусе"
Киевские власти распирает от желания признаться в теракте в подмосковном "Крокусе", но украинцы прекрасно понимают, что в таком случае сразу же лишатся поддержки со стороны Запада. Таким мнением поделился политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.
"Они придумывают всё новые способы сказать "да, это мы", но так, чтобы их нельзя было схватить за язык. Получается плохо, потому что тема слишком страшная. [Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл] Буданов* этим своим спичем однозначно признался, что является одним из организаторов теракта", — считает Перла.
При этом на Западе продолжают делать вид, что якобы ничего не видят и не слышат, поскольку с самого начала покрывают преступления Киева, резюмировал обозреватель.
Стоит отметить, что именно под руководством Кирилла Буданова* украинская разведка проводит операции на территории нашей страны. Так, в декабре суд в Москве заочно арестовал его. По данным следствия, главный разведчик Незалежной причастен к совершению 104 терактов в РФ.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним сведениям, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 77 остаются в больницах. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов. Уже 24 марта боевиков отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников террористов, а 26 марта — ещё одного. Позднее СМИ сообщили, что преступники, совершая террористический акт, находились под воздействием наркотиков.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террору или экстремистской деятельности.
Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр