Киевские власти распирает от желания признаться в теракте в подмосковном "Крокусе", но украинцы прекрасно понимают, что в таком случае сразу же лишатся поддержки со стороны Запада. Таким мнением поделился политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"Они придумывают всё новые способы сказать "да, это мы", но так, чтобы их нельзя было схватить за язык. Получается плохо, потому что тема слишком страшная. [Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл] Буданов* этим своим спичем однозначно признался, что является одним из организаторов теракта", — считает Перла.

При этом на Западе продолжают делать вид, что якобы ничего не видят и не слышат, поскольку с самого начала покрывают преступления Киева, резюмировал обозреватель.

Стоит отметить, что именно под руководством Кирилла Буданова* украинская разведка проводит операции на территории нашей страны. Так, в декабре суд в Москве заочно арестовал его. По данным следствия, главный разведчик Незалежной причастен к совершению 104 терактов в РФ.