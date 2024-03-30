Девятый фигурант хвастался выгодной подработкой с "уборкой мусора" перед бойней в "Крокусе"

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Назримада Лутфуллои переехал в Москву год назад, работал на стройке, но за неделю до трагедии уволился и сменил место жительства.

Mash выяснил, что Лутфуллои получил в Таджикистане высшее образование и год назад приехал в Москву на заработки. Ранее судим не был, жены и детей тоже нет. Каждое утро он звонил своему отцу. До теракта мужчина работал на стройке, однако 13 марта уволился и переехал в хостел на "Щёлковской". 20 марта он сказал сожителям, что нашёл подработку за которую платят 30 тысяч рублей. На вопрос, что за работа, ответил: уборка мусора.