Девятый фигурант хвастался выгодной подработкой с "уборкой мусора" перед бойней в "Крокусе"
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Лутфуллои работал в Москве на стройке
Девятый фигурант дела о теракте Назримада Лутфуллои. Обложка © Life.ru
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Назримада Лутфуллои переехал в Москву год назад, работал на стройке, но за неделю до трагедии уволился и сменил место жительства.
Mash выяснил, что Лутфуллои получил в Таджикистане высшее образование и год назад приехал в Москву на заработки. Ранее судим не был, жены и детей тоже нет. Каждое утро он звонил своему отцу. До теракта мужчина работал на стройке, однако 13 марта уволился и переехал в хостел на "Щёлковской". 20 марта он сказал сожителям, что нашёл подработку за которую платят 30 тысяч рублей. На вопрос, что за работа, ответил: уборка мусора.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизнь 144 человек. По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину, а также четверо пособников, это те, кто продал автомобиль террористам и сдавал им квартиру. Ещё девять человек задержаны в пригороде Душанбе за связи с преступниками. Ранее СК подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" и с украинскими националистами.