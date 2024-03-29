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29 марта, 16:58
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Мать террориста из "Крокуса" обратилась к нему со слезами на глазах: "Cыночек... Зачем?"

Мать террориста из "Крокуса" попросила прощения у россиян от имени всей семьи

Мать Шамсидина Фаридуни, обвиняемого в совершении теракта в "Крокус сити холле", со слезами на глазах обратилась к сыну. Муассар Заргарова в видео Ruptly попросила прощения от имени всей семьи.

"[Прошу прощения] у родственников погибших, они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы. Cыночек... Зачем? Зачем ты это сделал?.. Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь", — не смогла сдержать слёз разбитая горем мать.

Главаря террористов из "Крокуса" с 19-летним сообщником привезли в их логово в Красногорске
Главаря террористов из "Крокуса" с 19-летним сообщником привезли в их логово в Красногорске

Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизнь 144 человек, пострадавшими числятся 382 посетителя "Крокуса". По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину, а также четверо пособников, это те, кто продал автомобиль террористам и сдавал им квартиру. Также ещё девять человек задержаны в пригороде Душанбе за связи с преступниками. Накануне СК подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" и с украинскими националистами.

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t.me / ruptlyalert

Андрей Бражников
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