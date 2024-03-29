Мать террориста из "Крокуса" обратилась к нему со слезами на глазах: "Cыночек... Зачем?"

Мать Шамсидина Фаридуни, обвиняемого в совершении теракта в "Крокус сити холле", со слезами на глазах обратилась к сыну. Муассар Заргарова в видео Ruptly попросила прощения от имени всей семьи.

"[Прошу прощения] у родственников погибших, они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы. Cыночек... Зачем? Зачем ты это сделал?.. Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь", — не смогла сдержать слёз разбитая горем мать.