Мать террориста из "Крокуса" обратилась к нему со слезами на глазах: "Cыночек... Зачем?"
Мать террориста из "Крокуса" попросила прощения у россиян от имени всей семьи
Мать Шамсидина Фаридуни, обвиняемого в совершении теракта в "Крокус сити холле", со слезами на глазах обратилась к сыну. Муассар Заргарова в видео Ruptly попросила прощения от имени всей семьи.
"[Прошу прощения] у родственников погибших, они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы. Cыночек... Зачем? Зачем ты это сделал?.. Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь", — не смогла сдержать слёз разбитая горем мать.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизнь 144 человек, пострадавшими числятся 382 посетителя "Крокуса". По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину, а также четверо пособников, это те, кто продал автомобиль террористам и сдавал им квартиру. Также ещё девять человек задержаны в пригороде Душанбе за связи с преступниками. Накануне СК подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" и с украинскими националистами.
t.me / ruptlyalert