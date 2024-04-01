Арестован десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Как сообщает SHOT, речь идёт о Якубджони Юсуфзоде — его отправили в СИЗО до 22 мая.

Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода в зале суда. Видео © Telegram / SHOT

По данным следствия, за несколько дней до атаки на концертный зал Юсуфзода перевёл соучастнику деньги для оплаты проживания преступников. Ещё одну часть денег он перечислил одному из нападавших уже после теракта.