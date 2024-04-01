Арестован десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе"
Десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" отправили в СИЗО до 22 мая
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Как сообщает SHOT, речь идёт о Якубджони Юсуфзоде — его отправили в СИЗО до 22 мая.
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода в зале суда. Видео © Telegram / SHOT
По данным следствия, за несколько дней до атаки на концертный зал Юсуфзода перевёл соучастнику деньги для оплаты проживания преступников. Ещё одну часть денег он перечислил одному из нападавших уже после теракта.
Арестованному 25 лет. У него есть трое детей — 2018, 2020 и 2021 года рождения. Постоянной регистрации в РФ у Юсуфзоды нет. Официально нигде не был устроен, однако трудился на стройке разнорабочим.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать в Незалежную, а также четверо пособников — те, кто продал машину преступникам и сдавал им квартиру. Позже суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". Лутфуллои Назримада задержали на следующий день после теракта, ему избрана мера пресечения до 22 мая. Следственный комитет подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.
Telegram / SHOT