Стало известно, как поймали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе" задержали за неповиновение полиции
Десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоду задержали, когда он пытался убежать от полицейских, увидев их патрульную машину. Об этом сообщает SHOT.
По данным источника телеграм-канала, 25 марта полицейские остановили Юсуфзоду для проверки документов, однако он попытался скрыться, а при задержании оказывал активное сопротивление. На допросе мужчина рассказал, что убегал от сотрудников, так как боялся, что его привлекут за нарушение миграционных правил. В итоге Юсуфзоду арестовали на 12 суток за неповиновение полиции. Уже позднее выяснились его связи с террористами, устроившими бойню в "Крокусе".
Напомним, сегодня СК попросил суд арестовать мужчину по обвинению в совершении теракта. По данным следствия, за несколько дней до нападения на "Крокус" он перечислил соучастникам преступления деньги на проживание, а после теракта перевёл средства одному из исполнителей.
Вечером 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину, а также четверо пособников — это те, кто продал автомобиль террористам и сдавал им квартиру. Позже суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". Его задержали на следующий день после теракта, мужчине избрана мера пресечения на два месяца, до 22 мая. Ранее СК подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" и с украинскими националистами.
ТАСС / Софья Сандурская