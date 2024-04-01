Стало известно, как поймали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоду задержали, когда он пытался убежать от полицейских, увидев их патрульную машину. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника телеграм-канала, 25 марта полицейские остановили Юсуфзоду для проверки документов, однако он попытался скрыться, а при задержании оказывал активное сопротивление. На допросе мужчина рассказал, что убегал от сотрудников, так как боялся, что его привлекут за нарушение миграционных правил. В итоге Юсуфзоду арестовали на 12 суток за неповиновение полиции. Уже позднее выяснились его связи с террористами, устроившими бойню в "Крокусе".