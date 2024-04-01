Задержанный в Дагестане боевик признался, что возил оружие террористам из "Крокуса"

Один из задержанных в Дагестане членов террористической ячейки в ходе допроса признался, что возил оружие из Махачкалы боевикам, устроившим теракт в подмосковном "Крокусе". Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Ведомство опубликовало кадры допроса злоумышленника.

Допрос одного из задержанных накануне в Дагестане террористов. Видео © Пресс-служба ЦОС ФСБ России

"Я возил им оружие, этим ребятам, которые напали на "Крокус сити холл". Я отвёз им оружие из Махачкалы в Мытищи. Я только финансами и оружием", — говорит задержанный на видео.