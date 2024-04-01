Задержанный в Дагестане боевик признался, что возил оружие террористам из "Крокуса"
Один из задержанных в Дагестане членов террористической ячейки в ходе допроса признался, что возил оружие из Махачкалы боевикам, устроившим теракт в подмосковном "Крокусе". Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Ведомство опубликовало кадры допроса злоумышленника.
Допрос одного из задержанных накануне в Дагестане террористов. Видео © Пресс-служба ЦОС ФСБ России
"Я возил им оружие, этим ребятам, которые напали на "Крокус сити холл". Я отвёз им оружие из Махачкалы в Мытищи. Я только финансами и оружием", — говорит задержанный на видео.
Он также признался, что в его квартире при обыске силовики нашли два автомата Калашникова и 460 патронов. Задержанные также на допросе заявили, что готовили теракт на набережной в Каспийске.
Напомним, утром 31 марта в пределах административных границ Ленинского и Советского районов Махачкалы, а также в городе Каспийске был введён режим контртеррористической операции. Сотрудники спецслужб заблокировали террористов, жителей соседних домов эвакуировали. Позже правоохранители задержали четверых преступников, в ходе КТО были найдены оружие и самодельное взрывное устройство для совершения теракта.
Вечером 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их и задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников.
Пресс-служба ЦОС ФСБ России