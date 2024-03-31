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31 марта, 03:55

ФСБ заблокировала террористов в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске

Спецназ ФСБ России заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска", — сообщили в НАК.

При этом жители близлежащих домов были эвакуированы.

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Напомним, с 5:35 в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске был введён режим контртеррористической операции, в период проведения которого вплоть до особого распоряжения действует ряд специальных мер и временных ограничений.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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