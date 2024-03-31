ФСБ заблокировала террористов в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске

Спецназ ФСБ России заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска", — сообщили в НАК.

При этом жители близлежащих домов были эвакуированы.