Причастны к убийству полицейских: В НАК рассказали о бандитах, которых ликвидировали в Ингушетии
НАК: Ликвидированные боевики в Карабулаке являлись сторонниками ИГИЛ*
Национальный антитеррористический комитет (НАК) России подтвердил информацию о шести ликвидированных боевиках в городе Карабулаке в Ингушетии. Их личности, предварительно, установлены: они являлись приверженцами ИГИЛ*.
"В результате проведённой оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции (КТО) нейтрализованы шестеро бандитов, заблокированные ранее спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулака", — рассказали журналистам в НАК.
По данным ведомства, ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар, преступники пытались переместиться из заблокированной квартиры на другой этаж. В итоге все они были ликвидированы. В НАК также рассказали, что убитые боевики были причастны к ряду резонансных преступлений террористического характера. В частности, в 2023 году эти же преступники напали на пост ДПС и убили трёх сотрудников полиции. Трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и СВУ. Сейчас правоохранители проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Потерь среди силовиков и пострадавших среди гражданских нет, уточнили в комитете.
Напомним, вечером 2 марта в части Карабулака ввели режим КТО, в городе звучали стрельба и взрывы. Силовики приступили к ликвидации группы боевиков, засевших в квартире многоквартирного дома. Сообщалось, что они собирались устроить теракты и не захотели сдаваться. Стрельба прекратилась только сегодня днём.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
Telegram / Розыск Ингушетия