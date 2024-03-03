Причастны к убийству полицейских: В НАК рассказали о бандитах, которых ликвидировали в Ингушетии

По данным ведомства, ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар, преступники пытались переместиться из заблокированной квартиры на другой этаж. В итоге все они были ликвидированы. В НАК также рассказали, что убитые боевики были причастны к ряду резонансных преступлений террористического характера. В частности, в 2023 году эти же преступники напали на пост ДПС и убили трёх сотрудников полиции. Трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и СВУ. Сейчас правоохранители проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Потерь среди силовиков и пострадавших среди гражданских нет, уточнили в комитете.