Боевики открыли огонь по силовикам при задержании в Ингушетии
НАК: Боевики в Карабулаке при задержании открыли огонь по силовикам
В городе Карабулак в Ингушетии вооружённые боевики открыли огонь по силовикам при попытке задержания. Как рассказали в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК), правоохранители вступили в бой с преступниками.
"При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками", — заявили в НАК.
Напомним, вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим КТО. Район проведения операции затрагивает улицы Осканова, Рабочую, Набережную и Джабагиева. Также сообщалось о перестрелке в городе Карабулак.
shutterstock