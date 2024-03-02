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2 марта, 19:29

Боевики открыли огонь по силовикам при задержании в Ингушетии

НАК: Боевики в Карабулаке при задержании открыли огонь по силовикам

В городе Карабулак в Ингушетии вооружённые боевики открыли огонь по силовикам при попытке задержания. Как рассказали в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК), правоохранители вступили в бой с преступниками.

"При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками", — заявили в НАК.

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Напомним, вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим КТО. Район проведения операции затрагивает улицы Осканова, Рабочую, Набережную и Джабагиева. Также сообщалось о перестрелке в городе Карабулак.

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Оксана Попова
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