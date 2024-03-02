Боевики открыли огонь по силовикам при задержании в Ингушетии

В городе Карабулак в Ингушетии вооружённые боевики открыли огонь по силовикам при попытке задержания. Как рассказали в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК), правоохранители вступили в бой с преступниками.

"При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками", — заявили в НАК.