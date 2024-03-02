Режим КТО ввели в Ингушетии

На четырёх улицах города Карабулак в Ингушетии вечером в субботу, 2 марта, введён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявили в пресс-службе регионального оперштаба.

"Принято решение о проведении с 19 часов 30 минут 2 марта контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия. Район ограниченный: улица Рабочая, улица Осканова, улица Набережная, улица Джабагиева", — отметили там.

В оперштабе уточнили, что такие меры связаны с пресечением терактов и преступлений.