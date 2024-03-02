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2 марта, 17:38

Режим КТО ввели в Ингушетии

Оперштаб: В Ингушетии на четырёх улицах Карабулака введён режим КТО

На четырёх улицах города Карабулак в Ингушетии вечером в субботу, 2 марта, введён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявили в пресс-службе регионального оперштаба.

"Принято решение о проведении с 19 часов 30 минут 2 марта контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия. Район ограниченный: улица Рабочая, улица Осканова, улица Набережная, улица Джабагиева", — отметили там.

В оперштабе уточнили, что такие меры связаны с пресечением терактов и преступлений.

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Ранее Life.ru писал, что ФСБ задержала в Крыму двух граждан за подготовку терактов по заданиям с Украины. У одного из диверсантов изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия.

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ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Никита Осипов
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