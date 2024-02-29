В Сети выследили "фанатика" террористического легиона ВСУ из Саратова и заставили сменить "веру"

Правоохранители Саратова на корню пресекли диверсионную деятельность, к которой готовился симпатизирующий украинскому террористическому легиону "Свобода России"* россиянин. Об этом сообщает SHOT.

Задержанный в Саратове мужчина, готовившийся вступить в террористическую организацию, заявил, что раскаивается. Видео © t.me / SHOT

По информации телеграм-канала, силовики задержали жителя Волжского района Саратова, который заявлял о своих симпатиях к террористам, пытался выйти с ними на связь через "Телеграм" и всячески выражал свою готовность к диверсионной деятельности на территории России. Злоумышленника вычислили, задержали и доступно объяснили, что он может стать фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 275 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранной организацией", по которой можно получить восемь лет колонии.

Так как наделать дел мужчина не успел, ему повезло отделаться официальным предупреждением от правоохранителей. Он покаялся, попросил его простить и призвал поддерживать проведение специальной военной операции в сложное для России время.

"Я полностью осознаю и раскаиваюсь в содеянном. В дальнейшем обещаю не совершать таких действий. Всем жителям России настоятельно рекомендую не связываться с украинскими спецслужбами и организациями. В непростое для страны время необходимо поддерживать проведение СВО", — заявил задержанный в видеообращении.

Ранее Life.ru сообщал о том, что Федеральной службой безопасности РФ был задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о подразделениях ФСБ российской Росгвардии в зоне СВО для осуществления атак по ним в дальнейшем. Диверсанта арестовали. Он отправлял украинской разведке через мессенджеры данные о путях передвижения российских войск, а также характеристики используемых ВС РФ техники и оружия.