Наводчик ВСУ попался при шпионаже за войсками Росгвардии в зоне СВО

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб при сборе сведений о подразделениях Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) в зоне спецоперации для дальнейших ударов. Наводчик арестован, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Гражданин Украины получил от куратора из Главного управления разведки Минобороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ на территории проведения СВО. Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике ФСВНГ", — рассказали в ЦОС.

Украинец пересылал информацию о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой в СВО техники и вооружений в ГУР через мессенджеры. Киевским районным судом Симферополя шпиону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.