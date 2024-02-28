Наводчик ВСУ попался при шпионаже за войсками Росгвардии в зоне СВО
ФСБ задержала агента ГУР, собиравшего сведения о войсках Росгвардии в зоне СВО
ФСБ России задержала агента украинских спецслужб при сборе сведений о подразделениях Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) в зоне спецоперации для дальнейших ударов. Наводчик арестован, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
"Гражданин Украины получил от куратора из Главного управления разведки Минобороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ на территории проведения СВО. Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике ФСВНГ", — рассказали в ЦОС.
Украинец пересылал информацию о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой в СВО техники и вооружений в ГУР через мессенджеры. Киевским районным судом Симферополя шпиону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта против правоохранителя в Лобне с помощью СВУ. Подозреваемый уже арестован, он был агентом украинских спецслужб.
Shutterstock