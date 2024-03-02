Раскрыты подробности о режиме КТО в Ингушетии

В городе Карабулак в Ингушетии, где ранее ввели режим контртеррористической операции, прекратилась активная перестрелка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона, КТО проходит на улице Осканова в районе многоквартирных домов.

"Основная работа идёт на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже", — заявил собеседник агентства.

Сейчас слышны только единичные выстрелы. Также СМИ сообщали, что загорелся балкон квартиры, на место вызвали бригаду скорой помощи, о пострадавших неизвестно.