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2 марта, 18:26

Раскрыты подробности о режиме КТО в Ингушетии

ТАСС: Режим КТО в Карабулаке проводится в районе многоквартирных домов

В городе Карабулак в Ингушетии, где ранее ввели режим контртеррористической операции, прекратилась активная перестрелка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона, КТО проходит на улице Осканова в районе многоквартирных домов.

"Основная работа идёт на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже", — заявил собеседник агентства.

Сейчас слышны только единичные выстрелы. Также СМИ сообщали, что загорелся балкон квартиры, на место вызвали бригаду скорой помощи, о пострадавших неизвестно.

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Напомним, вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим КТО. Район проведения операции затрагивает улицы Осканова, Рабочую, Набережную и Джабагиева.

Обложка ©

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Никита Никонов
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