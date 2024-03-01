Появилось видео с места стрельбы в центре Краснодара, где убили мужчину
Появилось видео из центра Краснодара, где неизвестный мужчина с ружьём открыл огонь. Его целью стал водитель внедорожника "Лексус". Кадры происшествия, снятые очевидцем, опубликовал телеграм-канал "Голос страны".
Неизвестный с ружьём застрелил мужчину на "лексусе" в центре Краснодара. Видео © t.me / "Голос страны"
На записи видно, что стрелок находится за капотом автомобиля, на котором разложено ружьё. В руке у него находится предмет, напоминающий пистолет. Судя по комментариям оператора и звукам, неизвестный совершил два выстрела в свою жертву. Официальная информация о случившемся пока не поступала.
Напомним, только что стало известно о том, что в центре Краснодара неизвестный человек расстрелял водителя внедорожника. Очевидцы сообщили, что это произошло у улицы Будённого.
t.me / "Голос страны"