Появилось видео с места стрельбы в центре Краснодара, где убили мужчину

Появилось видео из центра Краснодара, где неизвестный мужчина с ружьём открыл огонь. Его целью стал водитель внедорожника "Лексус". Кадры происшествия, снятые очевидцем, опубликовал телеграм-канал "Голос страны".

Неизвестный с ружьём застрелил мужчину на "лексусе" в центре Краснодара. Видео © t.me / "Голос страны"

На записи видно, что стрелок находится за капотом автомобиля, на котором разложено ружьё. В руке у него находится предмет, напоминающий пистолет. Судя по комментариям оператора и звукам, неизвестный совершил два выстрела в свою жертву. Официальная информация о случившемся пока не поступала.