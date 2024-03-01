Неизвестный открыл стрельбу в Краснодаре, есть погибший

Неизвестный начал стрельбу из огнестрельного оружия в центральной части Краснодара. Об этом сообщает Kub Mash.

Вооружённого человека видели на улице Будённого. Сперва свидетели сообщали, как он по кому-то стрелял. Вскоре стало известно, что напротив входа в магазин одежды Martrona стрелком был убит мужчина — водитель серого внедорожника.