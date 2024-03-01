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1 марта, 13:53

Неизвестный открыл стрельбу в Краснодаре, есть погибший

Mash: Неизвестный застрелил мужчину в центре Краснодара

В центре Краснодара застрелили мужчину. Обложка © t.me / Kub Mash

В центре Краснодара застрелили мужчину. Обложка © t.me / Kub Mash

Неизвестный начал стрельбу из огнестрельного оружия в центральной части Краснодара. Об этом сообщает Kub Mash.

Вооружённого человека видели на улице Будённого. Сперва свидетели сообщали, как он по кому-то стрелял. Вскоре стало известно, что напротив входа в магазин одежды Martrona стрелком был убит мужчина — водитель серого внедорожника.

Выстрел точно в голову: Под Воронежем неизвестные на авто застрелили женщину на кукурузном поле
Выстрел точно в голову: Под Воронежем неизвестные на авто застрелили женщину на кукурузном поле

Ранее Life.ru сообщал о том, что в Германии военный начал стрельбу, которая привела к гибели четырёх человек. В качестве предварительной причины инцидента называют семейный конфликт.

Юрий Лысенко
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