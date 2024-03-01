Неизвестный открыл стрельбу в Краснодаре, есть погибший
Mash: Неизвестный застрелил мужчину в центре Краснодара
В центре Краснодара застрелили мужчину. Обложка © t.me / Kub Mash
Неизвестный начал стрельбу из огнестрельного оружия в центральной части Краснодара. Об этом сообщает Kub Mash.
Вооружённого человека видели на улице Будённого. Сперва свидетели сообщали, как он по кому-то стрелял. Вскоре стало известно, что напротив входа в магазин одежды Martrona стрелком был убит мужчина — водитель серого внедорожника.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в Германии военный начал стрельбу, которая привела к гибели четырёх человек. В качестве предварительной причины инцидента называют семейный конфликт.