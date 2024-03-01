В Германии военный открыл стрельбу, погибло четыре человека

В Германии военнослужащий устроил стрельбу, в результате которой погибло четыре человека. Об этом сообщает местная газета Bild.

По данным издания, всё произошло в ночь на 1 марта в частном доме в населённом пункте Шессель, федеральная земля Нижняя Саксония. Предварительно, причиной стрельбы могли стать семейные разногласия. При этом, кем стрелявший приходится погибшим, не уточняется. Известно, что его уже задержали.

Полицейские не исключают, что он мог спрятать в машине боеприпасы и взрывчатку. В настоящее время проводятся обыски в военной части около города Ротенбург, где, предварительно, служил военный.