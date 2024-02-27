Мстили за дядю: Четыре человека пострадали в результате перестрелки в Дагестане
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в селе Дагестана
В Дагестане в результате уличной перестрелки пострадали четыре человека. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, инцидент произошёл 26 февраля в Унцукульском районе республики.
"Конфликт произошёл между четырьмя жителями села Гимры, двое из которых скрылись с места. Их местонахождение уже установлено. Пострадавшие госпитализированы с различными огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.
Отверстие от пули после стрельбы в селе Гимры Унцукульского района Дагестана. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Дагестану
По данным ведомства, началось всё с того, что двое участников конфликта избили сельчанина на почве бытового конфликта. Племянники пострадавшего, узнав об этом, решили отомстить обидчику дяди. В итоге словесная перепалка быстро переросла в драку с хаотичной стрельбой с обеих сторон. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух или более человек группой лиц и незаконном хранении оружия.
Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте со стрельбой: в Тюмени компания мужчин устроила разборки в стиле лихих 90-х. Водитель легкового автомобиля пытался уехать от недобро настроенных по отношению к нему мужчин, которые хотели его остановить с помощью оружия. Всё это запечатлели установленные в подъезде камеры.
ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев