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27 февраля, 17:31

Мстили за дядю: Четыре человека пострадали в результате перестрелки в Дагестане

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в селе Дагестана

В Дагестане в результате уличной перестрелки пострадали четыре человека. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, инцидент произошёл 26 февраля в Унцукульском районе республики.

"Конфликт произошёл между четырьмя жителями села Гимры, двое из которых скрылись с места. Их местонахождение уже установлено. Пострадавшие госпитализированы с различными огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.

Отверстие от пули после стрельбы в селе Гимры Унцукульского района Дагестана. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Дагестану

Отверстие от пули после стрельбы в селе Гимры Унцукульского района Дагестана. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Дагестану

По данным ведомства, началось всё с того, что двое участников конфликта избили сельчанина на почве бытового конфликта. Племянники пострадавшего, узнав об этом, решили отомстить обидчику дяди. В итоге словесная перепалка быстро переросла в драку с хаотичной стрельбой с обеих сторон. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух или более человек группой лиц и незаконном хранении оружия.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте со стрельбой: в Тюмени компания мужчин устроила разборки в стиле лихих 90-х. Водитель легкового автомобиля пытался уехать от недобро настроенных по отношению к нему мужчин, которые хотели его остановить с помощью оружия. Всё это запечатлели установленные в подъезде камеры.

Обложка ©

ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Наталья Исакова
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