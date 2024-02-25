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25 февраля, 12:24

Гости свадьбы перекрыли трассу и устроили стрельбу под окнами многоэтажки в Краснодаре

Полиция заинтересовалась стрельбой на свадьбе в Краснодаре

В Краснодаре больше сотни человек перекрыли трассу и устроили стрельбу из автомата на свадьбе. Об этом сообщает Mash.

Гости свадьбы перекрыли трассу и устроили стрельбу под окнами многоэтажки в Краснодаре. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл утром в субботу, 24 февраля. Гости встретили молодожёнов в одном из дворов многоэтажек и начали стрелять в небо из оружия. Предварительно, холостыми патронами. Позже они отправились кортежем по городу. Затем 40 машин остановились на Ейском шоссе, чтобы потанцевать, и перекрыли дорогу на несколько минут. К слову, полиция уже выяснила личность стрелка, но уголовное дело пока не возбудили.

"Установлен и опрошен молодой человек, который произвёл выстрелы в воздух. Им оказался 22-летний местный житель. По окончании разбирательства будет принято законное решение, действиям указанного гражданина дана правовая оценка", — сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Краснодару.

По предварительным данным, предмет, из которого производились выстрелы, не является боевым оружием. В ведомстве также добавили, что установлены факты нарушения ПДД, водителей уже привлекли к административной ответственности.

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Устроившим стрельбу в центре Москвы оказался 29-летний боец ММА Расул Очаев

Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте со стрельбой: в Тюмени компания мужчин устроила разборки в стиле лихих 90-х. Водитель легкового автомобиля пытался уехать от недобро настроенных по отношению к нему мужчин, которые пытались его остановить, применяя оружие. Всё это запечатлели установленные в подъезде камеры.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Mash

Наталья Исакова
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