В Краснодаре больше сотни человек перекрыли трассу и устроили стрельбу из автомата на свадьбе. Об этом сообщает Mash.

Гости свадьбы перекрыли трассу и устроили стрельбу под окнами многоэтажки в Краснодаре. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл утром в субботу, 24 февраля. Гости встретили молодожёнов в одном из дворов многоэтажек и начали стрелять в небо из оружия. Предварительно, холостыми патронами. Позже они отправились кортежем по городу. Затем 40 машин остановились на Ейском шоссе, чтобы потанцевать, и перекрыли дорогу на несколько минут. К слову, полиция уже выяснила личность стрелка, но уголовное дело пока не возбудили.

"Установлен и опрошен молодой человек, который произвёл выстрелы в воздух. Им оказался 22-летний местный житель. По окончании разбирательства будет принято законное решение, действиям указанного гражданина дана правовая оценка", — сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Краснодару.

По предварительным данным, предмет, из которого производились выстрелы, не является боевым оружием. В ведомстве также добавили, что установлены факты нарушения ПДД, водителей уже привлекли к административной ответственности.