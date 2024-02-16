Устроившим стрельбу в центре Москвы оказался 29-летний боец ММА Расул Очаев
Суд в Москве арестовал мужчину, который устроил стрельбу на Плющихе
В Москве арестован участник вооружённого конфликта в центре Москвы. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
В Москве суд отправил под арест 29-летнего мужчину, который открыл стрельбу в Москве во время дорожного конфликта. Об этом рассказали в столичной прокуратуре. Подозреваемый признал вину только частично.
В Москве арестован участник вооружённого конфликта в центре Москвы. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"С учётом позиции Хамовнической межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 29-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Вину он признал частично", — уточнили в ведомстве.
Во время судебного заседания он попросил о мере пресечения, которая не ограничивала бы его свободу. По данным ТАСС, обвиняемым оказался боец ММА Расул Очаев.
Напомним, 14 февраля произошёл вооружённый конфликт в центре Москвы, на Плющихе. Четверо участников устроили потасовку при оформлении ДТП. При этом они использовали травматическое оружие, пострадали трое человек. Один подозреваемый был задержан, его считают зачинщиком ссоры.