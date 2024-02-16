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Устроившим стрельбу в центре Москвы оказался 29-летний боец ММА Расул Очаев

Суд в Москве арестовал мужчину, который устроил стрельбу на Плющихе

16 февраля, 15:50
В Москве арестован участник вооружённого конфликта в центре Москвы. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

В Москве арестован участник вооружённого конфликта в центре Москвы. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

В Москве суд отправил под арест 29-летнего мужчину, который открыл стрельбу в Москве во время дорожного конфликта. Об этом рассказали в столичной прокуратуре. Подозреваемый признал вину только частично.

В Москве арестован участник вооружённого конфликта в центре Москвы. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"С учётом позиции Хамовнической межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 29-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Вину он признал частично", — уточнили в ведомстве.

Во время судебного заседания он попросил о мере пресечения, которая не ограничивала бы его свободу. По данным ТАСС, обвиняемым оказался боец ММА Расул Очаев.

Вооружённые мужчина и женщина расстреляли 5 человек у здания суда в Стамбуле
Вооружённые мужчина и женщина расстреляли 5 человек у здания суда в Стамбуле

Напомним, 14 февраля произошёл вооружённый конфликт в центре Москвы, на Плющихе. Четверо участников устроили потасовку при оформлении ДТП. При этом они использовали травматическое оружие, пострадали трое человек. Один подозреваемый был задержан, его считают зачинщиком ссоры.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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