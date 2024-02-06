Вооружённые мужчина и женщина расстреляли 5 человек у здания суда в Стамбуле

В Стамбуле вооружённые мужчина и женщина напали на здание суда, они ликвидированы ответным огнём. В результате пострадали пять человек, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Перестрелка у здания суда в Стамбуле. Видео © X / TÜRK Polisi

"Сегодня в 11:46 (время совпадает с мск. — Прим. Лайфа) была предпринята попытка нападения на пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян. Напавшие — мужчина и женщина — убиты", — рассказал министр внутренних дел в соцсети X.

Он уточнил, что в результате нападения ранения получили трое полицейских и двое гражданских. После ЧП все входы и выходы из суда были перекрыты, в район стянули больше нарядов полиции.

Это уже второй инцидент со стрельбой в Стамбуле. 28 января там произошло нападение на церковь. В результате инцидента погиб один человек. Всего полиция задержала 47 человек, в том числе одного гражданина России. В зарубежных СМИ появлялась информация о том, что ответственность за нападение на себя взяло именно ИГИЛ*.