В Турции произошло нападение на католическую церковь
В Стамбуле неизвестные напали на католическую церковь, погиб человек
В Стамбуле произошло нападение на католическую церковь, погиб один человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.
Обстановка у католической церкви в Стамбуле, на которую напали неизвестные. Видео © Sabah
"Сегодня в 11:40 в результате вооружённого нападения в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер погиб гражданин Д.Т.", — написал глава ведомства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Ерликая добавил, что нападавших было двое, они носили маски и принимали участие в воскресной молитве. Начато расследование, ведётся розыск преступников.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле неизвестный расхаживает по улицам и бьёт людей ножом. От его действий пострадало как минимум 11 человек.
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