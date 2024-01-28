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28 января, 10:22

В Турции произошло нападение на католическую церковь

В Стамбуле неизвестные напали на католическую церковь, погиб человек

В Стамбуле произошло нападение на католическую церковь, погиб один человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Обстановка у католической церкви в Стамбуле, на которую напали неизвестные. Видео © Sabah

"Сегодня в 11:40 в результате вооружённого нападения в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер погиб гражданин Д.Т.", — написал глава ведомства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ерликая добавил, что нападавших было двое, они носили маски и принимали участие в воскресной молитве. Начато расследование, ведётся розыск преступников.

Неизвестный напал с ножом на имама и прихожанина в мечети в центре Стамбула
Неизвестный напал с ножом на имама и прихожанина в мечети в центре Стамбула

Ранее сообщалось, что в Стамбуле неизвестный расхаживает по улицам и бьёт людей ножом. От его действий пострадало как минимум 11 человек.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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