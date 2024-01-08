Неизвестный напал с ножом на имама и прихожанина в мечети в центре Стамбула

Неизвестный мужчина, вооружённый ножом, напал на имама и прихожанина в мечети в центре Стамбула. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора провинции.

По предоставленной пресс-службой информации, мужчина по имени О. Ш. приблизительно в 19:15, находясь в мечети, стал выкрикивать некие лозунги, чем встревожил собравшихся внутри людей. Его попросили уйти.

"Имам мечети Фатих Галип Уста попросил мужчину покинуть мечеть, сделав ему предупреждение. О. Ш. после этого напал с ножом на имама и Биляла Эрдема (прихожанин. — Прим. Лайфа), ранив их", — говорится в сообщении.