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8 января, 19:26

Неизвестный напал с ножом на имама и прихожанина в мечети в центре Стамбула

Задержанный мужчина, напавший на людей в мечети Стамбула. Обложка © T.me / "Раньше всех. Ну почти"

Задержанный мужчина, напавший на людей в мечети Стамбула. Обложка © T.me / "Раньше всех. Ну почти"

Неизвестный мужчина, вооружённый ножом, напал на имама и прихожанина в мечети в центре Стамбула. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора провинции.

По предоставленной пресс-службой информации, мужчина по имени О. Ш. приблизительно в 19:15, находясь в мечети, стал выкрикивать некие лозунги, чем встревожил собравшихся внутри людей. Его попросили уйти.

"Имам мечети Фатих Галип Уста попросил мужчину покинуть мечеть, сделав ему предупреждение. О. Ш. после этого напал с ножом на имама и Биляла Эрдема (прихожанин. — Прим. Лайфа), ранив их", говорится в сообщении.

Имама и Эрдема госпитализировали, их жизни ничто не угрожает. Нападавшего задержали местные правоохранители.

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Ранее сегодня стали известны подробности о нападении водителя на правоохранителей в Саратове, где полицейским пришлось открыть огонь, чтобы усмирить буйного автомобилиста с ножом. По имеющейся информации, мужчина напал на сотрудников ДПС, чтобы те дали проехать дальше по его делам. Инцидент произошёл в ночь на 7 января на Тульской улице в Заводском районе Саратова.

Юрий Лысенко
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