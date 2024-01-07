Полицейским в Саратове пришлось открыть огонь, чтобы усмирить обезумевшего водителя с ножом

В Саратове пьяный 45-летний водитель напал на полицейских, которые остановили его "шкоду" в ночь на 7 января. Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК, инспекторы составили протокол об административном правонарушении, но мужчина с этим не согласился и замахнулся на сотрудников ножом.

"На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправных действий злоумышленник не реагировал, в том числе предпринял попытку нанести удар ножом одному из правоохранителей. В связи с чем сотрудниками были произведены несколько выстрелов из табельного оружия: вверх и в сторону нападавшего", — отметили в ГУ МВД по Саратовской области.

В ведомстве добавили, что в результате случившегося агрессивный мужчина получил ранение, его доставили в больницу. В СУ СК по Саратовской области против нападавшего возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".