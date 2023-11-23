Уфимский "кладоискатель" так не хотел ехать в отдел, что сам прокатил на двери полицейского

В Уфе двое "кладоискателей" попались на своём противозаконном увлечении полиции и так не хотели ехать в отдел, что решили сами прокатить правоохранителей по заснеженным улицам. На видео Лайфа — весь поход неудачливых любителей "запрещёнки" и общение с таки поймавшими их стражами порядка.

Уфимские кладоискатели так не хотели ехать в отдел, что прокатили полицейского на кузове по дороге. Видео © LIFE

Так, парни приехали во двор дома по улице Сунь Ятсена на своей легковушке, где пошли за угол и уже там, по нашим данным, после непродолжительных "раскопок" были замечены сотрудниками полиции.

Пообщавшись с людьми в форме, один из уфимцев решил сбежать: прыгнул в машину и дал по газам, зацепив подбежавших к нему правоохранителей, которые, к слову, до последнего держались за транспортное средство. Второй задержанный, судя по видео, под шумок решил сбежать, но тоже позднее был задержан.

Наркопотребителями оказались ранее судимые 31- и 39-летние жители столицы Башкортостана. Сейчас они в отделе полиции и рассказывают, что делали в этом дворе.